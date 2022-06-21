Ливерпуль, Великобритания, , 16:51 — REGNUM Сегодня, 21 июня, 30-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала по футболу Садио Мане проходил медицинское обследование перед трансфером в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщило издание Sports Digitale.

Садио Мане Екатерина Лаут

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» получат от немецкого клуба 40,5 миллиона евро за трансфер Садио Мане.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Садио Мане принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету вингера 6 (5+1) очков по системе гол+пас.

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.