Лондон, 21 июня 2022, 16:51 — REGNUM Бретт Таггл, клавишник британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, скончался в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных раком. Об этом 21 июня рассказал его сын.

Клавишник Fleetwood Mac Бретт Таггл
Клавишник Fleetwood Mac Бретт Таггл
Скриншот из видеоресурса

Сын Таггла Мэтт подтвердил смерть отца в заявлении для Rolling Stone, сказав: «Он был очень любим своей семьей. Его семья была с ним на протяжении всего времени его болезни. Он был прекрасным отцом. Он дал мне музыку в моей жизни».

Помимо 21 года, проведенного с Fleetwood Mac в эпоху их воссоединения, карьера Таггла также включает в себя работу с Джимми Пейджем, Риком Спрингфилдом, Дэвидом Ковердейлом, Джоном Кеем и Steppenwolf, Томми Шоу из Styx, Митчем Райдером и Detroit Wheels.

В 2018 году Таггл был изгнан из Fleetwood Mac вместе с Линдси Бакингемом. «В конце концов, я думаю, Стиви Никс решила, что я был на стороне Линдси. Но я старался быть нейтральным по отношению ко всему в группе. Я чувствовал, что это моя работа».

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