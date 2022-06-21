Лондон, 21 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Бретт Таггл, клавишник британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, скончался в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных раком. Об этом 21 июня рассказал его сын.

Скриншот из видеоресурса Клавишник Fleetwood Mac Бретт Таггл

Сын Таггла Мэтт подтвердил смерть отца в заявлении для Rolling Stone, сказав: «Он был очень любим своей семьей. Его семья была с ним на протяжении всего времени его болезни. Он был прекрасным отцом. Он дал мне музыку в моей жизни».

Помимо 21 года, проведенного с Fleetwood Mac в эпоху их воссоединения, карьера Таггла также включает в себя работу с Джимми Пейджем, Риком Спрингфилдом, Дэвидом Ковердейлом, Джоном Кеем и Steppenwolf, Томми Шоу из Styx, Митчем Райдером и Detroit Wheels.

В 2018 году Таггл был изгнан из Fleetwood Mac вместе с Линдси Бакингемом. «В конце концов, я думаю, Стиви Никс решила, что я был на стороне Линдси. Но я старался быть нейтральным по отношению ко всему в группе. Я чувствовал, что это моя работа».