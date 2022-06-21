Липецк, 21 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Обязательный масочный режим в Липецкой области приостановлен, постановление об этом подписал губернатор Игорь Артамонов. Об этом сообщили 21 июня в пресс-службе администрации Липецкой области.

Sev.gov.ru Масочный режим

Масочный режим в Липецкой области теперь будет носить рекомендательный характер.

«При этом масочный режим остаётся обязательным для сотрудников медицинских организаций, аптек, аптечных пунктов, организаций социальной помощи населению», — уточнили в пресс-службе.

Решение принято по рекомендации главного санитарного врача Липецкой области. Ранее руководитель управления Роспотребнадзора региона отменил постановление от 14 августа 2020 года «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Липецкой области».