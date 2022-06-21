Москва, , 16:49 — REGNUM На журналистку и телеведущую Ксению Собчак подали заявление в Следственный комитет. Об этом 21 июня пишет телеграм-канал «Только никому».

Ксения Собчак Kremlin.ru

По данным канала, участники курса «Метод Собчак» просят организовать проверку деятельности журналистки. Ученики обвиняют команду Собчак и её саму в мошенничестве — они заплатили от 300 до 600 тыс. рублей, и якобы не получили взамен обещанной информации.

Ранее тренер Виталий Гудков, купивший обучающие курсы «Лютый флекс» о похудении у блогера Насти Ивлеевой, подал на неё в суд и потребовал 250 млн рублей. По словам спортсмена, Ивлеева подвергает здоровье учеников опасности, так как на видеоуроках блогер и её помощница разрешают есть жареный бекон и чипсы, а также употреблять алкоголь — якобы это не влияет на набор веса.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр Сарик Андреасян женится во второй раз