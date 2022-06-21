Москва, , 16:47 — REGNUM Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о реализации новой системы учёта товаров. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 июня заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Её реализация позволит в дальнейшем отказаться от бумажных копий документов при ввозе и вывозе товаров, включённых в перечень изъятий из республики Казахстан в другие государства», — пояснила Малкина.

По её словам, эта новая система позволит снизить нагрузку, в первую очередь, на бизнес Казахстана, а также даст возможность уполномоченным органам всех государств с применением современных информационных технологий оперативно осуществлять контроль правомерности перемещения таких товаров.