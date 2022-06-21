Черкесск, 21 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Всесезонные курорты Северного Кавказа «Эльбрус», «Архыз», «Домбай» и «Ведучи» летом 2022 года примут российских спортсменов, занимающихся различными видами спорта. Курорты станут традиционной базой для тренировок сборных страны в межсезонье, сообщили 21 июня в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в горах

«В течение сезона курорты «Кавказ. РФ» традиционно служат базой для тренировок российским спортсменам: сборным по горнолыжному спорту, лыжам, ски-альпинизму, конькобежному спорту, маунтинбайку, боксу, вольной и греко-римской борьбе», — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что кроме состязаний в видах спорта, ставших уже традиционными, на горных трассах будут проходить соревнования по экстремальным дисциплинам. Так, на курорте «Архыз» будет проведен фестиваль маунтинбайка Ride Life, в рамках которого с 10 по 25 августа будут определять чемпионов России и обладателей кубка России в дисциплине «скоростной спуск». Также на этом курорте состоятся соревнования по трэйл-раннингу — горному бегу.

В Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» с 5 по 7 августа пройдет десятый фестиваль трейла, который соберет сильнейших трейлраннеров и скайраннеров страны. На курорте «Ведучи» в Чечне пройдут двухнедельные тренировки ски-альпинистов и Кубок Москвы по ски-альпинизму.