Краснодар, 21 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с 30-летним российским центральным нападающим Владимиром Ильиным. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба «быков».

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В прошедшем сезоне Владимир Ильин принял участие в 22-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Владимир Ильин выступал за «Краснодар» с 1 июля 2021 года после перехода из грозненского «Ахмата» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.