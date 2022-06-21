Вашингтон, 21 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Поклонники американской рок-группы Weezer в скором времени услышат новый мини-альбом из серии SZNZ. Об этом группа сообщила в социальных сетях 21 июня.

YouTube Группа Weezer на закрытом концерте

В сентябре этого года в нью-йоркском театре «Бродвей» состоится пятидневное выступление группы, в рамках которого они исполнят музыку нового проекта SZNZ.

Напомним, что мини-альбом представляют каждый сезон года, на данный момент были выпущены SZNZ: Summer и SZNZ: Spring. Согласно обещаниям группы, к моменту бродвейского концерта все альбомы, кроме SZNZ: Winter, будут выпущены.