Тюмень, , 16:44 — REGNUM В Тюменской области в 2022 году отремонтируют около 600 километров региональных и муниципальных дорог. Об этом сообщил на прямой линии 21 июня губернатор региона Александр Моор.

Строительство дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Причём в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано порядка 150 км. Плановый объём финансирования всех дорожных объектов на 2022 год составляет около семи миллиардов рублей.

В Тюменской слободе появится шестиполосная дорога протяжённостью в два километра. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба горадминистрации Тюмени.