Москва, 21 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В рамках создания и развития евразийских транспортных коридоров, которые входят в международные транспортные коридоры, будет налажено сотрудничество между различными институтами Евразийского экономического союза и с Китайской Народной Республикой. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 июня заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

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По её словам, будет проработана возможность подключения государств-членов к реализации проекта по развитию евразийских транспортных коридоров.

«Эти меры позволят повысить пропускную способность магистральных дорог», — отметила Малкина.