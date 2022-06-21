Могилёв, Белоруссия, , 22:36 — REGNUM Могилëвский областной суд 20 июня приговорил оппозиционера Евгения Люльковича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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По данным следствия, Люлькович с августа 2020 года по 6 октября 2021 года, действуя в группе с другими лицами, по мотивам политической и идеологической вражды, с использованием носителей информации, а также созданного и управляемого им чата в Telegram совершил умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Он же с августа по декабрь 2020 года принимал активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжëнных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, что повлекло нарушение работы транспорта и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в республике начались протесты против их итогов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская до сих пор не признаëт официальные результаты выборов, победу на которых одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.