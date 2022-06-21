Любляна, , 16:41 — REGNUM Визит в Киев запланировала министр иностранных дел Словении Таня Файон, сообщает 21 июня внешнеполитическое ведомство республики.

Таня Файон GUE NGL

В МИД Словении отметили, что решение съездить в Киеве Файон приняла после телефонных переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой:

«Глава МИД Словении сообщила своему коллеге, что вскоре посетит Киев».

В ходе этой беседы словенский дипломат «выразила поддержку Украине в получении статуса страны-кандидата в Евросоюз». Также она выразила поддержку «в послевоенном восстановлении территории Украины».

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