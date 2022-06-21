Вашингтон, 21 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель J. Cole (Джермейн Коул) поделился впечатлением от прослушивания нового альбома рэпера Дрейка. Напомним, что Дрейк неожиданно представил свой седьмой студийный релиз Honestly, Nevermind в минувшую пятину, 17 июня.

The Come Up Show Дрейк

Неожиданный седьмой альбом Дрейка вышел спустя пару часов после официального анонса в социальных сетях рэпера. Являясь продолжением прошлогоднего альбома Certified Lover Boy, Honestly, Nevermind продемонстрировал изменения в стиле Дрейка и оказался довольно противоречивым релизом.

Кто-то хвалил релиз в социальных сетях за творческий подход, но большинство выступало с критикой из-за непохожести релиза на предыдущие релизы рэпера.

Друг и соратник Дрейка американский рэпер J. Cole выступил в защиту альбом с комментарием: «Этот альбом феноменален. Ты угодил в точку».