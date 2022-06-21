Калуга, , 16:53 — REGNUM С производства электровентиляторов системы отопления автомобиля начнётся внедрение национального проекта бережливых технологий на калужском заводе автомобильного электрооборудования (ПАО «КЗАЭ»), сообщил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Виталий Кормышенко.

На калужском заводе автомобильного электрооборудования стремятся к сокращению производственных издержек ПАО «КЗАЭ»

Бережливые технологии на заводе будут внедряться при содействии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК), являющегося оператором нацпроекта в Калужской области. Центр работает на базе Агентства развития бизнеса. В рамках национального проекта на заводе состоялось стартовое совещание, на котором работникам предприятия рассказали об основных этапах и задачах, которые они решают, познакомили с бережливой методологией, успешными практиками других предприятий.

«В нынешних реалиях мы должны найти верный производственный путь, либо совместно проложить его, исключая всяческие потери», — отметил Виталий Кормышенко.

Калужский завод автомобильного электрооборудования имеет 80-летнюю историю. В советское время он производил комплектующие на автомобильные конвейеры. Сейчас предприятие специализируется на конструировании и производстве электрооборудования и приборов для автомобильной техники.

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