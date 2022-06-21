Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Множество жителей Санкт-Петербурга и других городов России собрались у могилы Виктора Цоя в день 60-й годовщины рок-музыканта. Об этом 21 июня сообщает пользователь Инга С. на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Как отмечает очевидец, на Богословском кладбище сегодня можно было встретить почитателей и поклонников творчества исполнителя. На могиле Цоя сегодня полно свежих цветов.

Несмотря на рекомендации не шуметь на местах захоронения, петербуржцы пришли на кладбище с гитарами. Поклонники исполняли песни и стихи Цоя.

Напомним, что Виктору Цою сегодня могло бы исполниться 60 лет. В честь юбилея музыканта в Петербурге включили две световые проекции.