Бишкек, , 16:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии выражает недовольство в связи с публикацией в западных СМИ статей о том, что эпидемия бубонной чумы в XIV веке якобы начала свое распространение с побережья Иссык-Куля. Об этом говорится в официальном заявлении медицинского ведомства.

Бактерия чумы Voyagerloin.com

В Минздраве считают, опубликованный на сайте британского издания «ВВС» материал является «заказным» и направлен на дискредитацию страны как популярного места для отдыха иностранных туристов.

В ведомстве отмечают, что научная публикация в журнале «Nature», на которую ссылается Британская радиовещательная корпорация, была написана на основании исследований лишь семи проб из останков умерших людей, найденных при археологических раскопках в пригороде киргизской столицы и вблизи города Токмака.

«В исследованиях материалов на наличие ДНК болезнетворных микробов специалисты Министерства здравоохранения Киргизии участия не принимали. В Иссык-Кульской области раскопки старых могильников на предмет обнаружения ДНК чумного микроба не проводились. Территория Чуйской области в настоящее время не имеет природных очагов чумы и считается полностью оздоровленной», — подчеркивают в Минздраве.

Также представители медицинского ведомства Киргизии напомнили западным СМИ о том, что мировой прогресс достиг высот, позволяющих купировать очаги бубонной чумы на ранней стадии, и не допускать повторения таких масштабных эпидемий, как в XIV веке, о которых говорится в опубликованной британскими журналистами статье.