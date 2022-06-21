Еткуль, Челябинская область, , 16:33 — REGNUM В Челябинской области за незаконное предпринимательство осуждён директор одной из коммунальных организаций и муниципальный депутат. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено в Еткульском районе. По данным следствия, на протяжении нескольких лет гражданин осуществлял деятельность по добыче и поставке подземных вод. При этом соответствующего разрешения у него не было.

В результате гражданин получил доход в крупном размере. Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.