Лондон, , 16:30 — REGNUM Британский инди-рок-дуэт Wet Leg объявил, что уже завершил работу над своим вторым студийным альбомом. Об этом группа рассказала в интервью на фестивале Isle Of Wight Festival.

Инди-группа Wet Leg YouTube

Дуэт, состоящий из Риан Тисдейл и Хестер Чемберс, выпустил свой дебютный альбом в апреле этого года. Он дебютировал на первой строчке в альбомном чарте Великобритании, обеспечив коллективу фестивальное лето.

Во время интервью на фестивале Isle Of Wight Festival у группы спросили, думают ли они о своем следующем полноформатном студийном альбоме. «Да, он уже полностью готов», — призналась Тисдейл. На вопрос о том, чего ожидать поклонникам от проекта, Чамберс пошутила, что группа будет двигаться в направлении «дэт-метала».

Со слов Тисдейл, фанатам не стоит ожидать выход альбома в ближайшее время.

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