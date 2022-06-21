Варшава, , 16:30 — REGNUM Без протекции США Европе трудно в нынешних условиях, она не может быть уверена в своей безопасности, сообщает 21 июня Associated Press. Без США не будет мира в Европе, считает Варшава.

Флаги США и ЕС

Такое заявление сделал польский министр иностранных дел Збигнев Рау, комментируя «сегодняшний кризис». По его словам, очевидно, что «без США Европа не способна защитить себя».

Он добавил, что европейцы не должны всю ответственность за безопасность перекладывать на себя. Несмотря на существующую ситуацию, страны ЕС должны работать на обеспечение своей безопасности.

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