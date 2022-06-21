Ставрополь, 21 июня 2022, 16:25 — REGNUM В Ставропольском крае окончилась трагедией попытка группы подростков искупаться в бурной реке. Одного из них понесло течением, и он утонул, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела. Из подробностей расследования известно, что несчастный случай произошел 18 июня в селе Красногвардейском.
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