Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюменской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» из аварийных домов в 2022 году уже расселено более семи тысяч человек. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор 21 июня в ходе прямой линии.

Ветхое жильё Schekinov Alexey Victorovich

А именно, в регионе с начала 2022 года расселены почти 113 тыс. аварийных квадратных метров жилья. Это 88% от установленного годового показателя.

Кроме того, в Тюменской области, по словам Моора, с начала 2022 года введено почти 600 тыс. кв. м жилья. Рост к показателю аналогичного периода прошлого года — на 62%.