Бишкек, , 16:22 — REGNUM В апреле 2022 года трудовые мигранты отправили в Киргизию через различные системы денежных переводов $255,2 млн (свыше 15 млрд рублей). Такие данные приводит Национальный банк республики.

Киргизы

Это на $101,8 млн (5 млрд 986 млн рублей) или на 66,3% больше, чем киргизстанцы перевели на родину месяцем ранее.

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Всего же за четыре месяца текущего года работающие за рубежом граждане Киргизии переслали домой $773,1 млн (45 млрд 459 млн рублей).

Это почти на $14 млн (821 млн рублей) или на 1,8% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

Отметим, что более 97% поступивших от киргизстанцев денежных переводов по-прежнему приходится на Россию — трудящиеся на российской территории граждане Киргизии прислали на родину около $735,9 млн (43 млрд 268 млн рублей).

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