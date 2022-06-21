Москва, , 16:20 — REGNUM Осложнение экономической ситуации не должно стать преградой в импортозамещении в сфере строительства. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, положение дел в строительстве в связи с санкциями осложнилось. Но мы вместе должны искать и находить возможности», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что отрасль не должна потерять темпов развития.

«В том числе — поддерживать отечественных производителей стройматериалов. Наша задача — довести их долю на нашем рынке до 95%», — отметил президент.

«Оборудование для предприятий и строительных материалов, строительной техники, включая экскваторы, самосвалы… всё ещё сильно зависим от импортных поставок комплектующих и машин», — указал он.