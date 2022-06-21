Бишкек, , 16:19 — REGNUM Сотрудник таможенной службы Киргизии Алмаз Эргешов занял первое место на чемпионате страны по сумо. Об этом сообщает пресс-центр таможенного ведомства сегодня, 20 июня.

Сумо Gusjer

Он одержал победу в весовой категории свыше 115 килограммов и в абсолютной весовой категории, в результате чего стал пятикратным чемпионом республики по данному виду спорта.

Отметим, что Эргешов также является двукратным призером чемпионата Азии и победителем многих международных соревнований по сумо.