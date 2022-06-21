Москва, 21 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В годы военного лихолетья преодолеть все тяготы казакам помогала православная вера. И сегодня добровольцы казачьего отряда «Дон» перед выполнением боевой задачи в районе проведения специальной военной операции на Украине возносят молитвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

Духовное развитие неразрывно связано с процессом возрождения и развития казачества в России. Принимая присягу, казак всегда следовал, следует и будет следовать принципу «казак без веры — не казак», в основе которого лежат традиционные ценности. О молитвах донских казаков перед боем писал в романе «Тихий Дон» лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов. И сегодня казаки, прибывшие в район проведения специальной военной операции на Украине, с честью произносят девиз благочестивого российского казачества: «Слава Богу, что мы — казаки!»

«Наш духовный стержень — православная вера. Мы — воины-христиане, защитники идеалов Отечества. Всегда так было, есть и будет. И нет ничего выше для казака! Сегодня мы отстаиваем в бою нашу веру и устои нашей великой Родины. С нами Бог! Победа будет за нами!» — отметил в своём телеграм-канале верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

Бойцы казачьего отряда «Дон» отмечают, что вера для казака, как и для обычного человека, очень важна. Например, бывают ситуации, когда не знаешь, что делать, как поступить, какую дорогу выбрать.

«Здесь вера только и выручает. Только с Божьей помощью они будут управлены. И я тому — пример. Буквально в 50 сантиметров от меня рванула мина. Но я жив, здоров и вернулся в строй. Понятие сострадание — это тоже понятие веры. Помощь людям оказываем. Нам также передаётся гуманитарная помощь от людей, которые верят в нас, верят в Бога, верят в победу. Мы помогаем людям, которые верят в Бога, верят в добро», — поделился один из добровольцев.