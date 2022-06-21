Будапешт, 21 июня 2022, 16:16 — REGNUM Одобрение инициативы предоставить Украине статус кандидата в ЕС выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает 21 июня агентство MTI.
По словам главы пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, об этом глава правительства Венгрии заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому по телефону.
Как отметил Хаваши, Орбан сказал Зеленскому, что он выступает за то, чтобы бюрократические препятствия для вступления Украины в ЕС были поскорее убраны.
Напомним, саммит, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в Европейский союз, состоится 23–24 июня.
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