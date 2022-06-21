Будапешт, , 16:16 — REGNUM Одобрение инициативы предоставить Украине статус кандидата в ЕС выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает 21 июня агентство MTI.

Виктор Орбан Európa Pont

По словам главы пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, об этом глава правительства Венгрии заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому по телефону.

Как отметил Хаваши, Орбан сказал Зеленскому, что он выступает за то, чтобы бюрократические препятствия для вступления Украины в ЕС были поскорее убраны.

Берталан Хаваши «Премьер-министр Венгрии проинформировал главу украинского государства, что займёт эту позицию на саммите ЕС на этой неделе в Брюсселе».

Напомним, саммит, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в Европейский союз, состоится 23–24 июня.

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