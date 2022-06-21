Мадрид, 21 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Уничтоженный на территории Украины испанский наёмник с марта 2022 года служил инженером в бригаде связи ВСУ во Львове, а затем решил отправиться на передовую, сообщает 21 июня издание Ultima Hora.

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По утверждению издания, речь идет о 31-летнем Анхеле Адровере Мартинесе из города Портоколом на Майорке.

Он окончил университет в Каталонии, затем работал IT-специалистом в больнице на Майорке, а около двух лет назад переехал в Нидерланды.

Отправляясь на Украину Мартинес сказал семье что отправляется туда волонтером для выполнения гуманитарной работы.

«Анхель Адровер работал инженером связи во Львове, прежде чем взять в руки оружие и присоединиться к местной армии на фронте», — сообщает издание.

По словам матери наёмника, с ней связывался некий полковник украинской армии, который заявил, что лично знал ее сына, так как Адровер некоторое время служил в его бригаде связи во Львове, «но потом решил, что должен идти на передовую».