Кисловодск, Ставропольский край, 21 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Жительница Ставропольского края попала под статью о взяточничестве должностному лицу, находившемуся при исполнении своих обязанностей. Женщина пыталась за 200 тысяч рублей решить вопрос о снятии ареста с её недвижимого имущества.

sajinka2 Взятка

«В 2021 году должница предложила работнику службы за 200 тыс. рублей незаконно снять арест с её недвижимого имущества, чтобы продать его. Сотрудник городского подразделения незамедлительно уведомил о попытке подкупа отдел собственной безопасности УФССП России по Ставропольскому краю», — говорится в сообщении ведомства.

Жительницу Кисловодска задержали в момент передачи взятки судебному приставу и возбудили против неё уголовное дело. В настоящее время суд, признав её виновной, назначил наказание — три года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Читайте также: В Омской области чиновник попался на крупной взятке