Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Санкт-Петербург окажет помощь школам Мариуполя (ДНР) накануне нового учебного года. Об этом 21 июня сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, передаёт ТАСС.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Северная столица оказывает активную помощь Мариуполю. Если ранее это касалось восстановления Октябрьского района города, то теперь и оказания помощи в организации учебного процесса к 1 сентября.

«Мы будем помогать школам и учебниками, и библиотечным фондом, и всем, что вообще требуется для учебного процесса. По согласованию с профильным нашим Министерством просвещения мы будем помогать, конечно, и методически школам, не могу сказать точно, но возможны какие-то командировки образовательные туда», — сообщила Ирина Потехина.

Вице-губернатор также напомнила, что Петербург в ближайшие дни примет первую смену детей из Мариуполя в лагерь «Дружных» в Курортном районе города. За всё лето лагерь посетят 1600 мариупольских детей, а первая смена примет 400 человек, среди которых и выпускники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около ста выпускников из Донбасса увидят городской праздник выпускников «Алые паруса».

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