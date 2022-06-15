Нижний Новгород, 12 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. При покупке недвижимости только 11,4% жителей Нижегородской области готовы взять ипотечный кредит. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

При этом два года назад на ипотеку надеялись 15,1% респондентов.

Однако более показательно сравнение уровня «нерешительности», то есть количества тех, кто затруднился с ответом на вопрос о том, на какие средства он решился бы купить недвижимость.

Если в 2019 году таковых насчитывалось лишь 2,7%, то в 2021 году их оказалось уже 12,1%.

Следует отметить, что 22,9% нижегородцев готовы занять деньги на покупку нового жилья в банках.

На собственные сбережения надеются 6,4% респондентов, на средства от продажи личного имущества — 35,1% и на заем у друзей, родственников или знакомых — 23,5%.

Обращает на себя внимание и то, что в 2019 году на личные или семейные сбережения надеялись 19,1% жителей Нижегородской области, что в три раза больше, чем в настоящее время.