Париж, 21 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Число утонувших во Франции снизилось, вероятно, из-за менее благоприятной погоды для купания, сообщает Le Figaro.

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Летом 2021 года во Франции произошло почти 1500 случайных утоплений, в том числе почти 400 со смертельным исходом, что меньше, чем во время предыдущего опроса в 2018 году.

С 1 июня по 30 сентября 2021 года число случайных утоплений достигло 1480 случаев. По стране это число снизилось на 10% по сравнению с тем же периодом лета 2018 года (1649 случаев). В министерстве здравоохранения Франции заявили, что снижение этих случаев можно, в частности, объяснить не очень благоприятными для купания климатическими условиями на значительной части территории страны.

Во Франции в результате случайных утоплений ежегодно умирает около 1000 человек (в том числе около 400 летом). Это основная причина несчастных случаев в повседневной жизни среди людей моложе 25 лет.