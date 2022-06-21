Тюмень, 21 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Тюменская область подготовила предложение для защиты будущих собственников жилья от высоких тарифов на теплоснабжение. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на прямой линии 21 июня.

City-yaroslavl.ru Котельная

Жительница новостройки пожаловалась губернатору Тюменской области на высокий тариф, а теплоснабжение.

«Квартал «Спортивный» в ЖК «Чемпионский» подключен к котельной, поставщик ресурса «Ремин Энерго» просит за 1 Гкал 2551, 07 рублей. ЖК «Скандиа у реки» и ЖК «Озёрный парк» пользуются ресурсом «Рассвет Т», здесь тариф за 1 ГКал 2 526, 69 и 2 459,59 соответственно. Ответ департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области даёт один: цены обоснованы», — написала в социальной сети «ВКонтакте» на странице губернатора жительница нового дома.

Если дом построен за пределами ТЭЦ, решение создать собственную котельную единственно верное. Во всех других случаях, обуза для потребителей, так как жильцы будут платить больше за тепло, пояснил Александр Моор.

«Обращаю ваше внимание, особенно тех, кто приобретает новые квартиры, обязательно поинтересуйтесь у застройщика, какая коммунальная организация будет поставлять тепло. Такую информацию может дать наш департамент по тарифной политике», — отметил глава региона.

Предложение об ограничении возможности строительства котельных в зоне эффективного централизованного теплоснабжения направлено в Минстрой России, добавил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало, 21 июня 2022 года в 17:00 по местному времени (15:00 мск) началась прямая линия губернатора Тюменской области Александр Моора с жителями региона. От тюменцев ему поступило более трёх тысяч вопросов.