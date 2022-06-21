Воронеж, , 16:09 — REGNUM Клонировать знаменитый Тургеневский дуб, который погиб осенью 2021 года в результате урагана в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново», сумели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологий в Воронеже.

Поваленный Тургеневский дуб Http://spasskoye-lutovinovo.ru/

«Сейчас уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, их пять, они в разном состоянии. Условно говоря, мы сейчас имеем Тургеневский дуб в нескольких экземплярах в пробирке. Микроклон существует», — приводит ТАСС слова врио директора института Олега Корчагина.

Он добавил, что учёные столкнулись с определёнными сложностями из-за возраста дерева — такое старое дерево в институте клонировали впервые. Теперь полученные экземпляры планируется высадить в теплице и в итоге получить саженцы, которые генетически будут идентичны Тургеневскому дубу.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 200-летний Тургеневский дуб — дерево, посаженное писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново — было сломано в результате сильного урагана 30 ноября 2021 года. Отметим, что дерево в 2021 году было признано главным деревом России и было заявлено на конкурс «Европейское дерево года-2022». Даже после гибели дерева организаторы не сняли его с конкурсом. Из числа участников конкурса тургеневский дуб исключили после начала специальной военной операции.

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