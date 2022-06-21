21 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:03 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили высказывания правительства Ирана по поводу средств, замороженных в банках Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Ирана сообщили, что дадут новому правительству Южной Кореи время для решения вопроса об иранских активах, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил 20 июня на брифинге, что Иран подождет и увидит, какие практические действия предпримет администрация Юн Сок Ёля в отношении проблемы замороженных средств.

«Новое правительство Южной Кореи пообещало погасить долги перед Ираном», — сообщил представитель МИД, добавив, что его стране еще предстоит найти эффективные решения этого вопроса.

Сообщается, что иранские средства на десятки миллиардов долларов были заблокированы в зарубежных финансовых учреждениях, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из многосторонней ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Известно, что около $7 млрд из этой суммы заморожены в двух южнокорейских банках.

«Эм… Прошу прощения, но нынешнее консервативное правительство ведет себя как «верная собака США», поэтому вам придется подождать ещё лет так пять», — отмечает cona***.

«Американские верные псы должны быть верны своему владельцу и не держаться за Иран», — пишет rain***.

«Лучше давайте поддерживать санкции против Ирана. Большая часть сырой нефти, которую импортирует Южная Корея, поступает из Саудовской Аравии, Кувейта и Канады. Импорт иранской нефти незначителен. Иран — государство-изгой, находящееся под международными санкциями, как и КНДР», — предлагает mess***

Иранский нефтяной танкер

«Надеюсь, диктатура Ирана скоро падет и все будет как раньше, во времена шахиншаха», — надеется sean***.

«Ирану следует поговорить на эту тему с США», — считает woor***.

«Если у нас действительно есть их деньги, то почему бы просто не отдать их?» — недоумевает chun***.

«Отдайте деньги!» — требует psy7.

«Уверен, эти деньги уже в чьем-то заднем кармане», — уверяет ghgh***.

«Иран должен решить вопрос с замороженными средствами самостоятельно», — считает icar***.

«Используйте время с пользой. Обратитесь к США, договоритесь о снятии санкций, а потом уже разговаривайте с властями Южной Кореи», — рекомендует rlad***.

«Даже если бы мы могли отдать им деньги, мы не можем их передать банку-посреднику. А если говорить о SWIFT, то необходимо беседовать с США по данному вопросу», — пишет enjo***.

«Это угрозы? Выглядят нелепо», — отмечает sw56***.

«Разве Мун Чжэ Ин, гений дипломатии, не решил проблему замороженных средств за последние 5 лет? Чем он тогда занимался все 5 лет?» — вопрошает hyun***.