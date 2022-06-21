Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» разработает «закон о деолигархизации». Об этом 21 июня сообщил журналистам депутат парламента Грузии Бека Давитулиани.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

««Деолигархизация» — это очень общий термин. Но на Украине, например, есть законодательство», — сказал депутат.

Он отметил, что в украинском законодательстве «олигархом» признаётся тот, у кого более $100 млн, если он финансирует политические партии, владеет медиа и имеет монополию в какой-либо сфере рынка. При этом Давитулиани подчеркнул, что основатель «Мечты» и самый крупный бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили не попадает под понятие «олигарх».

«Какого-либо документа, подтверждающего «олигархство» Бидзины Иванишвили, не существует, — сказал депутат. — Закон будет общим, он создаст рамки и критерии, и коснется тех, кто в эти рамки попадёт».

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».

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