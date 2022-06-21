Нарьян-Мар, 21 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. На территории НАО за полтора года выявили более четырехсот нарушений в области охраны государственной границы. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Пресс-служба губернатора НАО Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный

«За 2021 год и первое полугодие 2022 года в целях защиты национальных интересов России в морском пространстве и на приграничной территории выявлено 405 нарушений в области охраны государственной границы и 84 нарушения в области охраны морских биологических ресурсов», — сообщил глава региона.

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