Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 21 июня, по состоянию на 15:10 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,55% торгуясь по $115,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Похоже, меры ФРС США по сокращению денежного предложения на рынке не смогут в текущих условиях достичь главной цели — обуздать инфляцию.

Во всяком случае, мировые цены на сырье продолжают рост. Нефть, ненадолго скорректировавшаяся 17 июня, уверенно восстанавливает позиции.

В частности, этому способствует ситуация на европейском рынке газа, куда Газпром продолжает методично сокращать поставки, основываясь на технических причинах.

Тем временем экспорт нефти из России в Китай и Индию продемонстрировал рекордные темпы роста, что сигнализирует о том, что Европе придется искать других поставщиков.

В ближайшие дни нефть может вновь попытаться протестировать рубеж $120 за баррель», — предполагает эксперт.

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