Чебоксары, 21 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне моратория на проведение проверок предприятий по линии Россельхознадзора упор делается на профилактической работе. За пять месяцев в республике организовано 2 тыс. профилактически выездов, что в восемь раз больше мероприятий по контролю и надзору. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин.

ИА REGNUM Алексей Палькин

С учётом санкционного давления в России до 2022 года введён мораторий на ряд проверок надзорных органов. Для ведомства исключением стали плановые проверки в отношении предприятий по содержанию, разведению и убою свиней. Алексей Палькин подчёркивает, что с введением моратория работа идёт в другом направлении:

«С одной стороны, приоритет отдаётся профилактике, а с другой стороны — нами проводится достаточно серьёзный анализ работы хозяйствующих субъектов с использованием информационных систем».

Глава управления напоминает, что информационная система ведомства включает более 20 электронных модулей — в частности, таких, как ВетИС, «Меркурий», «Цербер».

Алексей Палькин подчёркивает важность профилактической работы, отмечая, что основная задача ведомства — «упредить нарушения, не допустить развитие негативных последствий хозяйственной деятельности». Так, в январе–мае 2022 года управлением проведено более 2 тыс. профилактических мероприятий, что в восемь раз превышает число мероприятий по контролю и надзору.

«В отличие от проверок, профилактический визит не считается проверкой, и причин для волнения нет. Более того, если вы получаете извещение о том, что к вам придут инспекторы с профилактическим визитом, то этим нужно воспользоваться, чтобы разобраться в нюансах госконтроля. Если во время визита инспектор заметит нарушения, то он не выдаст предписание и не составит протокол, но сможет назначить внеплановую проверку и прийти снова», — поясняет Алексей Палькин.

По его словам, профилактические мероприятия направлены повышение уровня «самосознания и ответственности самих предпринимателей, поскольку риски остаются высокими».