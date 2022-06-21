Доха, 21 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Грузия стремится вступить в НАТО, но это завит от согласия других стран, входящих в этот военный блок. Об этом 21 июня заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

«Мы не наивны, понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы, мы должны сперва разрешить этот вопрос, а затем стать членом НАТО», — сказал Гарибашвили.

По его словам, для вступления Грузии в Альянс требуется терпение и «стратегическая готовность» страны. При этом Гарибашвили заявил, что «территориальную целостность» республики планируется «восстановить» в результате мирных переговоров.

Напомним, Грузия претендует на присоединение Абхазии и Южной Осетии. В августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия на правах миротворцев вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Тбилиси к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.