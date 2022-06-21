Брюссель, 21 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Отрицательные последствия для стран ЕС от ответных российских санкций не повод, чтобы не поддерживать Киев, сообщил 21 июня официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Эрик Мамер «Конечно, Европа сталкивается с последствиями. Но мы предпринимаем многочисленные инициативы, чтобы устранять эффект этих последствий».

По словам европейского чиновника, ЕС не намерен отступать и будет оказывать и далее «очень сильное воздействие на Россию». Он добавил, что Брюссель может изменить свою политику, если Россия прекратит спецоперацию на Украине.