Москва, 21 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Даже с учетом роста начисленной заработной платы и увеличения господдержки малоимущим инфляция по-прежнему серьезно угрожает благополучию жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы Минфина РФ о снижении реальных доходов населения в 2022 году.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Даже с учетом роста начисленной заработной платы и увеличения господдержки малоимущим инфляция по-прежнему серьезно угрожает благополучию жителей РФ, — сказала Лебединская. — Частично компенсировать падение может рост номинальных доходов. Так, по данным Росстата, он составил 11,3%. Но это средний показатель. Важно, что разница в уровне средних и медианных доходов у богатых и бедных регионов, которая сейчас составляет порядка трех-четырех раз, может усилиться. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах будет ощущаться по-разному».

По ее словам, еще одним фактором является увеличение долговой нагрузки жителей РФ, которой уже присвоен рейтинг «исторического максимума», до 10,6%.

«Пока спрос населения на реструктуризацию задолженности остается небольшим (0,6% задолженности по розничным кредитам), но ситуация к осени может усугубиться», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов России спрогнозировало снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в 2022 году на уровне 6,8%.