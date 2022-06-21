Тюмень, 21 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Тюменской области более 7,5 тыс. человек будут подключены к централизованным системам водоснабжения. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор 21 июня на прямой линии.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

«В рамках концессионных соглашений с «Тюмень Водоканал» в Тюмени и Тюменском районе планируют строительство и реконструкцию более 45 км сетей водоснабжения. В 12 малых населённых пунктах в 2022 году запланировано поставить блочные водопроводные очистные сооружения. В регионе таких — 581 сооружение», — отметил тюменский губернатор.

Более шести километров сетей водоснабжения построят и реконструируют в Тюменской области в рамках проекта «Чистая вода». Работы запланированы по пяти объектам в Тобольске, Тобольском и Уватском районах.

«Контракты заключены, подрядные организации ведут работы», — сообщил Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму почти 29 млрд рублей. Из них порядка 24 млрд рублей — это средства концессионеров.