Москва, , 15:53 — REGNUM В России летом 2022 года продолжат расти объемы автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ в мае 2022 года зафиксировали 48-процентный рост объемов автокредитования относительно апреля.

Автокредит Pictures of Money

«Прежнее снижение объемов кредитования было спровоцировано существенным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, — сказала Ермилова. — К маю ставка практически снизилась на докризисные значения, и кредиты стали более доступно. Помимо этого, те, кто желает купить авто от европейских или американских дилеров, тоже активизировались, чтобы успеть приобрести себе любимую марку. Азиатские марки тоже стали популярны, но ожидать долгой доставки не все покупатели готовы. Летом, скорее всего, будут расти объемы, ведь ставка ещё снизилась».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале лета 2022 года на автомобильном рынке РФ наблюдалась распродажа со складов и сокращение спроса.

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