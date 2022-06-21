Москва, , 15:52 — REGNUM В Самарской области в мае 2022 года выросли цены на свинину, в то время как птица и говядина не подорожали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию Фонда «Общественное мнение» о том, что жители РФ в первые недели июня 2022 года почувствовали заметный рост цен на мясо и птицу.

Мясо

«Расскажу про Самарскую область. Мясо, за исключением свинины, не подорожало. Даже птица на 5% подешевела, а цены на говядину сохранили свою стоимость за май, — сказал Ермоленко. — Лишь свинина подорожала на 8-10% из-за прихода тепла и лета. В принципе во всех регионах Поволжья аналогичная ситуация по мясу. Цены до наступления осени сохранятся на нынешнем уровне. Молоко же, наоборот, даже с учетом благоприятно проходящего лета, рекордного травостоя и, как следствие, увеличения надоя подорожало в рознице. Причем само молоко на приемке на молокозаводах из-за увеличившегося предложения от фермеров подешевело на 10-15%. Получается, само сырье этим летом уже подешевело, а вот упаковка подорожала настолько, что покупатель покупает молоко в розницу дороже, чем до выхода наших коров на пастбище».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с 4 по 10 июня в России свинина подорожала на 0,5%.