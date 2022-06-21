Москва, 21 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Если вспомнить историю о том, как некогда международный консорциум спекулянтов, наиболее шумно среди которых отпиарился на этой истории Джордж Сорос, обрушил британский фунт, очень легко понять, почему ЦБ РФ не хочет принимать на себя обязательства по удержанию курса рубля в определенном коридоре, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Тогда Банк Англии также обязался удерживать стабильный курс фунта по отношению к валютам складывающегося европейского союза, и в результате не смог выдержать атаки спекулянтов, игравших против фунта, да ещё и распродал значительную часть своих резервов.

А ведь фунтов на мировом рынке куда больше, чем рублей, поэтому опрокинуть их курс стоило гораздо дороже, чем российской валюты.

Да, в настоящий момент иностранцы чисто физически не смогут играть против рубля, поскольку их доступ на российский рынок и возможности вывода валюты ограниченны. Но это временная мера.

Но ведь рубль торгуется и на международном валютном рынке, так что у желающих появляется возможность арбитража в случае, если расхождение котировок будет очень значительным.

При этом долларовые и евровые резервы ЦБ заморожены в западных банках, так что у регулятора не так уж много инструментов для фиксации курса. Особенно учитывая, что дополнительная эмиссия или манипуляции ключевой ставкой способны привести к взлету инфляции.

В свете этого, как бы ни хотелось чиновникам экономического блока ослабить рубль, возможностей для этого немного, и вряд ли ЦБ их в этом поддержит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.

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