Москва, 21 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Пик нефтяных цен ещё не пройден, и, вероятно, лето 2022 года будет сложным для основных покупателей нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы Business Insider о «безумно тяжелом» лете из-за частичного эмбарго ЕС на российскую нефть.

Pixabay.com Добыча нефти

«Введение санкций на импорт — это сигнал для инвесторов к росту цен, — сказал Перепелица. — Очевидно, что выпадающий объём нефти на рынке ЕС трудно будет компенсировать. Это приведёт к локальному дефициту и дальнейшему росту цен на мировых нефтяных рынках. Пик нефтяных цен ещё не пройден, и, вероятно, лето действительно будет сложным для основных покупателей нефти».

Однако, как подчеркнул Перепелица, высокие цены на нефть долго держаться не могут, так как ведут, с одной стороны, к увеличению ее добычи, а с другой — к увеличению издержек и снижению потребления.

«В итоге это приведёт или к глобальному экономическому кризису, или к затяжной рецессии, предпосылки которой наметились уже сейчас», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что решение Европы отказаться от российской нефти выглядит все менее твердым.