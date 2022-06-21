Москва, 21 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Властям РФ так или иначе неизбежно придется внедрять элементы плановой экономики и вмешиваться в происходящие экономические процессы, так как в противном случае ситуация может значительно ухудшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Раньше не совсем благоприятная экономическая ситуация для бизнеса и населения частично компенсировалась присутствием в России иностранных компаний, — сказал он. — Они обеспечивали занятость части населения, способствовали увеличению деловой активности и притоку в российскую экономику передовых зарубежных технологий, высокотехнологичной продукции, а также инвестиций. С их уходом и усилением санкций экономика РФ рискует столкнуться с выпадением импорта значительной части высокотехнологичной продукции, потерей рабочих мест для ряда российских сотрудников в ведущих западных компаниях, утратой значительного объема комплектующих, которые, может быть, не так просто компенсировать».

В этих условиях, как полагает Мастеров, сложно рассчитывать на полноценное функционирование рыночных отношений в российской экономике.

«Тем более что сложности наблюдаются и в западных странах, где рыночные отношения и соответствующая инфраструктура давно успешно и эффективно функционировали, — уточнил экономист. — Успешная работа рыночной экономики требует стабильной среды, сложившейся и развитой инфраструктуры, понятных перспектив и отсутствия чрезмерно высоких рисков окупаемости инвестиций. В условиях кризисов бизнес не может самостоятельно учесть всех рисков и фундаментальных проблем, а также воздействовать на них».

При этом Мастеров подчеркнул, что применение плановых методов в экономике совсем не обязательно предполагает возникновение ситуации, когда государство принимает решения за предприятия.

«Скорее более целесообразна ситуация, когда государство привлекает бизнес к решению каких-либо задач. При этом следит за эффективностью деятельности соответствующих субъектов и использованием выделяемого финансирования, — сказал Мастеров. — Следует отметить, что подобные элементы плановой экономики применяются и в зарубежных странах с рыночной экономикой, в том числе в США».

По мнению Мастеров, когда речь идет о применении плановых методов в экономике, важно избегать крайностей.

«С одной стороны, чрезмерного вмешательства государства в деятельность хозяйствующих субъектов вплоть до регулирования себестоимости и цен, с другой — фактического устранения государства от вопросов развития экономики и ее инфраструктуры», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что в РФ так и не заработала полноценная и эффективная модель рыночной экономики.