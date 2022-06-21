Ижевск, , 15:47 — REGNUM В раскоп на перекрестке улицы Пушкина и переулка Широкий в Ижевске провалился КамАЗ. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Ижевск, где гай стоят» в социальной сети.

КамАЗ Wikimedia.org

По данным пресс-службы удмуртского филиала ПАО «Т плюс», грузовик двигался задним ходом, чтобы высыпать песок на ремонтируемый участок дороги, передает ИА Удмуртия. Водитель КамАЗА не рассчитал расстояние до раскопа, проехал дальше и автомобиль провалился.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня после сильного дождя в Ижевске на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров рядом с трамвайными путями произошло разрушение проезжей части. По словам очевидцев и по фотографиям в социальных сетях, в огромный провал попал легковой автомобиль.

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