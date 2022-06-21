Москва, 21 июня 2022, 15:46 — REGNUM В настоящее время вряд ли можно говорить о полноценном и эффективном функционировании модели рыночной экономики в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Инвестиции
Инвестиции

«В России за 30 лет так и не возникла полноценная инфраструктура для эффективного функционирования рыночной модели экономики, — констатировал он. — В частности, есть непонимание (как на государственном, так и на корпоративном уровне) важности использования информации бухгалтерского учета для целей управления организацией. В странах с развитой рыночной экономикой актуальность управленческого учета сомнений не вызывает. При этом в российской практике часто возникают ситуации, когда отдельные функции управленческого учета берут на себя разные службы организации, например менеджеры и маркетологи, делая это часто без какой-либо системы, эпизодически и хаотично».

По словам Мастерова, это ведет к тому, что в управлении организацией допускаются систематические ошибки, ведущие к ухудшению результатов деятельности.

«Проблема эта хроническая, затрагивает целые отрасли экономики и оказывается одной из причин высоких рисков инвестиций, — сказал экономист. —  Во многих ключевых отраслях российской экономики, в том числе в отраслях, имеющих критически важное значение для функционирования экономики, наблюдается износ более половины основных фондов. А высокий моральный и физический износ основных фондов негативно сказывается на производительности труда, отрицательно влияет на возможность производить конкурентоспособную продукцию и оказывать качественные услуги».

Кроме того, как заметил Мастеров, российская экономика страдает от хронического недофинансирования.

«За последние 10 лет произошло снижение уровня инвестиций, ситуация осложняется неблагоприятным инвестиционным климатом и большими рисками капиталовложений, высокими ставками по кредитам, — сказал он. — Говорить о полноценном и эффективном функционировании рыночного механизма в российской экономике в таких условиях вряд ли приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России за три с лишним десятилетия экономических преобразований возникли и прошли проверку временем основные рыночные институты.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужна ли РФ рыночная экономика в условиях санкций? Ответ эксперта