Москва, , 15:46 — REGNUM В настоящее время вряд ли можно говорить о полноценном и эффективном функционировании модели рыночной экономики в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Инвестиции

«В России за 30 лет так и не возникла полноценная инфраструктура для эффективного функционирования рыночной модели экономики, — констатировал он. — В частности, есть непонимание (как на государственном, так и на корпоративном уровне) важности использования информации бухгалтерского учета для целей управления организацией. В странах с развитой рыночной экономикой актуальность управленческого учета сомнений не вызывает. При этом в российской практике часто возникают ситуации, когда отдельные функции управленческого учета берут на себя разные службы организации, например менеджеры и маркетологи, делая это часто без какой-либо системы, эпизодически и хаотично».

По словам Мастерова, это ведет к тому, что в управлении организацией допускаются систематические ошибки, ведущие к ухудшению результатов деятельности.

«Проблема эта хроническая, затрагивает целые отрасли экономики и оказывается одной из причин высоких рисков инвестиций, — сказал экономист. — Во многих ключевых отраслях российской экономики, в том числе в отраслях, имеющих критически важное значение для функционирования экономики, наблюдается износ более половины основных фондов. А высокий моральный и физический износ основных фондов негативно сказывается на производительности труда, отрицательно влияет на возможность производить конкурентоспособную продукцию и оказывать качественные услуги».

Кроме того, как заметил Мастеров, российская экономика страдает от хронического недофинансирования.

«За последние 10 лет произошло снижение уровня инвестиций, ситуация осложняется неблагоприятным инвестиционным климатом и большими рисками капиталовложений, высокими ставками по кредитам, — сказал он. — Говорить о полноценном и эффективном функционировании рыночного механизма в российской экономике в таких условиях вряд ли приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России за три с лишним десятилетия экономических преобразований возникли и прошли проверку временем основные рыночные институты.

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